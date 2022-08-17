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Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 20:54

Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Про це він сказав агентству Ritzau, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд  готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.

"Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", — сказав Єппе Кофод.

"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання" - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами - з кількома винятками, а раніше країна припинила видавати громадянам туристичні візи.

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Візи росіянам також не видають Латвія, Литва, Польща, Чехія.

В той же час ці країни виступають за спільне рішення ЄС, яке дозволило обмежити росіянам доступ до Європи. Свою опозицію щодо цього вже висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

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Теми: ДаніявійнаРосіятуризм
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