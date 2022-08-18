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Понад дві третини українців хочуть покарання для колаборантів

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 09:54
Понад дві третини українців хочуть покарання для колаборантів
Фото pixabay.com

Переважна більшість українців виступають за притягнення до кримінальної відповідальності людей, які співпрацювали з окупаційною владою.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у липні на замовлення Громадянської мережі ОПОРА

Дослівно КМІС: "69% респондентів вважають, що тих, хто працює в окупаційних адміністраціях, потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Коли йдеться про лікарів, то 66% проти притягнення їх до відповідальності. Щодо інших категорій ситуація менш однозначна".

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Деталі: 52% українців підтримують покарання для місцевих бізнесменів-колаборантів, 51% – для осіб, які отримали паспорт Росії, 49% – для учителів, які погодилися працювати за російською програмою.  

 
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Водночас переважає думка про непритягнення до відповідальності пенсіонерів, які подали документи на отримання російських соціальних виплат, а також співробітників критичної інфраструктури, які отримують зарплату від окупаційної адміністрації.

Відносно найменше (20%) респондентів підтримують покарання лікарів, які працюють за російськими стандартами. Не підтримують цю думку 66% опитаних.

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Соціологи зазначають, що респонденти з західних регіонів більш наполегливо вимагають покарання різних категорій населення, що співпрацюють з окупантами. Також дещо більше виступають за покарання молодші та українськомовні респонденти.

 
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Дослідження громадської думки проходило у липні. Воно складалося з двох частин: щоденникового опитування і телефонних інтерв’ю.

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%. 

Методом щоденникового опитування було опитано 100 респондентів. Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня. Повідомляється, що серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

Теми: колабораціяокупаціявійнав'язниця
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