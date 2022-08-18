Президент Естонії взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ

Президент Естонії Алар Каріс зі своєю командою взяв участь у виготовленні маскувальних сіток для українських захисників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Made camouflage netting for Ukrainian defenders with my team. Volunteers all over Estonia have made over 9,000 square meters to help Ukraine. We all can do something to help Ukraine win the war.

Wore the shirt that I received as a gift from President @ZelenskyyUA. #SlavaUkraini pic.twitter.com/B2qrhfK7fR — Alar Karis (@AlarKaris) August 18, 2022

"Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тисяч квадратних метрів сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну.

Одягнув футболку, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського" - написав Каріс у Twitter.

Як відомо, президент Естонії приїздив до Києва у квітні разом з президентами Литви, Латвії та Польщі.