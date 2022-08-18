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Президент Естонії взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 18:49
Президент Естонії взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ
фото з Twitter Каріса

Президент Естонії Алар Каріс зі своєю командою взяв участь у виготовленні маскувальних сіток для українських захисників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тисяч квадратних метрів сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну.

Одягнув футболку, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського" - написав Каріс у Twitter.

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Як відомо, президент Естонії приїздив до Києва у квітні разом з президентами Литви, Латвії та Польщі.

Теми: ЕстоніяЗбройні сили
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