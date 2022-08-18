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Зеленський та генсек ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 21:09

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем у Львові погодив з ним параметри можливої місії Міжнародного агенстства з атомної енергії на окуповану Запорізьку АЕС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ядерна безпека - це безумовний пріоритет для всіх у світі... Ми погодили з паном Генеральним секретарем ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію - легальним способом і через вільні від окупантів території", - заявив Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, Гутерреш закликав до "демілітаризації" району довкола ЗАЕС та наголосив, що будь-яке завдання шкоди станції є "самогубством".

Він сказав, що, за оцінкою Секретаріату ООН, організація має в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки для того, щоб підтримати місію МАГАТЕ з Києва, якщо Росія та Україна погодяться на це.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський провів у Львові двосторонню зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся разом з ним з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики та закликав демілітаризувати станцію і якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ.

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Теми: ЗАЕСЗеленський
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