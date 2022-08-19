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Путін програє інформаційну війну в Україні – британська розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 09:10
Путін програє інформаційну війну в Україні – британська розвідка
Володимир Путін. Фото з сайту kremlin.ru

За 6 місяців після широкомасштабного вторгнення Росія не змогла досягти успіхів в інформаційній війні проти України – російські операції в інфопросторі виявилися невмілими, а фейки легко розвіювалися оприлюдненими розвідданими.

Джерело: глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг у статті для The Economist

Пряма мова Флемінга: "Так само, як і у випадку з наземним вторгненням, початкові онлайн-плани Росії, схоже, провалилися. Використання країною агресивних кіберінструментів було безвідповідальним і невибірковим.

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Наразі президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радощів, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших частинах світу".

Деталі: Флемінг зазначив, що багато з найбільш густонаселених країн не погодилися з проханням ООН засудити Росію за її вторгнення. Він підкреслив, що на громадську думку в цих місцях впливає інформація, яка надходить з Росії.

За словами голови британської розвідки, кіберборотьба Росії і України за вплив на думку людей далеко за межами безпосереднього поля бою настільки ж жорстока та руйнівна як і фізична війна.

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Він додав, що за місяць до нападу на Україну російська військова розвідка розгорнула зловмисне програмне забезпечення WhisperGate, щоб знищити та зіпсувати українські урядові системи.

А менш ніж за годину до вторгнення в Україну Росія націлилася на супутникові мережі ViaSat, якими користуються українські військові, уряд і цивільні особи. Атака поширилася і на сусідні країни, завдавши побічної шкоди низці послуг, від вітрових електростанцій до доступу до інтернету.

Але ці проблеми спільними зусиллями вдалося швидко усунути.

За словами Флемінга, дезінформація в інтернеті швидко стала основною частиною кампанії Росії, яка ставила на меті викликаючи плутанину та хаос в Україні та за її межами. Росія вже використовувала цей сценарій раніше, зокрема в Сирії та на Балканах. Він покликаний посіяти недовіру до джерел інформації, спотворити дії України та оприлюднити неправдиві наративи про причини дій Росії.

Флемінг додав, що британська розвідка вжила заходів, щоб протистояти цій спотвореній інформації – від попереджень про початок війни до швидкого оприлюднення розвідданих і спростування російської брехні.

Він додав, що плани РФ у кібервійні провалилися ще й тому, що Україна є "надзвичайно ефективним кіберзахисником", адже з моменту анексії Криму в 2014 році старанно розбудовувала "цифрову фортецю".

Пряма мова Флемінга: "Ми стали свідками героїчного захисту українських військових, в інтернеті ми, мабуть, побачили найефективнішу оборонну кіберактивність в історії. Діючи під постійним тиском проти дуже здібного супротивника, ця команда промисловості, розвідки, служб безпеки, а в деяких випадках і громадян, працювала пліч-о-пліч, щоб попереджати, реагувати та виправляти. Цей кіберзахист виявився сильнішим, ніж очікувала Росія".

Деталі: Голова британської розвідки зазначив, що світ повинен вжити заходів, щоб протистояти організованим державним кампаніям дезінформації та забезпечити, щоб вони не притупили міжнародне обурення діями Росії.

Не вдаючись у подробиці, Флемінг додав, що Національні кіберсили Великобританії можуть відповісти Росії розгортанням британського військового підрозділу, який використовує наступальні кіберінструменти.

Теми: Росіявійнакібербезпекарозвідка
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