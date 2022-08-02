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Обстріл евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла до трьох

Анастасія КалатурВівторок, 2 серпня 2022, 04:30

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу евакуаційного мікроавтобуса в районі Довгового на Херсонщині зросла до трьох.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що поранено п’ять мирних жителів.

Дослівно: "Рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу".

Що передувало:

  • 1 серпня росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове. Мікроавтобусом евакуювалися семеро цивільних  з окупованого селища Старосілля.
  • Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про двох загиблих.

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Теми: війнаХерсонська область
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