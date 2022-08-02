Обстріл евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла до трьох
Вівторок, 2 серпня 2022, 04:30
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу евакуаційного мікроавтобуса в районі Довгового на Херсонщині зросла до трьох.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Зазначається, що поранено п’ять мирних жителів.
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Дослівно: "Рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу".
Що передувало:
- 1 серпня росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове. Мікроавтобусом евакуювалися семеро цивільних з окупованого селища Старосілля.
- Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про двох загиблих.
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