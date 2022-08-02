Через зливу евакуація з Енергодара заблокована – затоплені дороги

Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що після сильного і тривалого дощу виїхати з Енергодара неможливо – дороги розмиті.

Джерело: Орлов у Facebook

Пряма мова Орлова: Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо.

Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає- дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту".