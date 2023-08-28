У штабі ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух: залетів український дрон
У понеділок 28 серпня в окупованому Енергодарі пролунав вибух в будівлі, де окупанти облаштували "казарму" ОМОНу. Це була операція місцевого руху опору в координації з ГУР – в приміщення влетів безпілотник.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух.
В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1".
Після окупації міста "кадирівці" захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків".
Деталі: Повідомляється, що о 09.50 за вказаною адресою 28 серпня відбувся вибух.
В результаті вибуху постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі.
В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги.
Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців".
Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет.