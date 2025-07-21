Полон РФ убиває: мер повідомив про смерть найстаршого цивільного бранця з Енергодара

Під час етапування в колонію у Росії помер найстарший цивільний полонений з Енергодара Запорізької області Олександр Марков.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram з посиланням на сина загиблого

Пряма мова: "Найстарший за віком цивільний полонений з Енергодара не пережив російських тюрем та катівень.

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Під час етапування до російського міста Усть-Лабінська помер 74-річний цивільний полонений Олександр Марков — один із багатьох незаконно утримуваних українців. Про це нам повідомив син померлого".

Деталі: Літнього хворого чоловіка заарештували ще 8 травня 2024 року. Майже рік, до березня 2025 року, родині нічого не було відомого про його долю. І тільки навесні родичі дізналися, що окупаційний "суд" засудив чоловіка "за державну зраду" до 14 років колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік.

Помер Олександр Марков 26 червня 2025 року на етапі.

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"Це ще одне нагадування про жорстокість, з якою ворог поводиться з нашими людьми: як з військовополоненими, так і цивільними, зокрема й пенсіонерами", – наголосив Орлов.

Подробиці смерті чоловіка та її точна причина, на жаль, наразі невідомі.

За даними мера, станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні: 7 з них - жінки, 13 - це працівники Запорізької атомної електростанції.