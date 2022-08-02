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На Донеччині розпочалася обов’язкова евакуація – Верещук

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:57
На Донеччині розпочалася обов’язкова евакуація – Верещук
Евакуація з Донеччини, фото з Telegram-каналу Верещук

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.

Джерело: віцепрем'єр Ірина Верещук у Telegram, голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram та пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова Верещук: "Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли".

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Деталі: Голова Донецької ОДА повідомляє, що кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення – 16:30. В "Укрзалізниці" зазначили, що першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 є маломобільними. На борту поїзда оформили матеріальні виплати для 42 тимчасово переміщених осіб, з них 15 дітей.

 
 

Передісторія: Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Теми: Донецька областьевакуаціявійнабіженці
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