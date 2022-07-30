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Україна почала обов’язкову евакуацію людей з Донеччини

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 18:48
фото ілюстративне, евакуація з покровська 27 липня, getty images

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону

Деталі: Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня.

За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

Пряма мова Верещук: "У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.

Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї.

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У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що поліцейські евакуюватимуть дітей із Донеччини, якщо цього хоче хоча б один з батьків.

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Теми: Донецька областьевакуаціявійнаВерещук
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