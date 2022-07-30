Україна почала обов’язкову евакуацію людей з Донеччини

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону

Деталі: Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня.

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За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

Пряма мова Верещук: "У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.

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Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї.

У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що поліцейські евакуюватимуть дітей із Донеччини, якщо цього хоче хоча б один з батьків.