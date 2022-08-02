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Кім припустив, що Вадатурський загинув випадково

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 13:10
Кім припустив, що Вадатурський загинув випадково
Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський, фото з Facebook Вадатурського

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім заявив, що бізнесмен Олексій Вадатурський міг загинути випадково, адже на місці його будинку, куди прилетів російський снаряд, раніше знаходилася військова частина.

Джерело: Кім на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 2 серпня

Пряма мова: "Що стосується обстрілу будинку Героя України Вадатурського поки коментувати зарано, бо йде слідство. Моя думка, потрапляння у його будинок було здійснено ракетою С-300, вона не досить точна. На наступний день поруч прилетіло ще декілька ракет. Думаю, це відбувалося тому, що раніше тут була військова частина".

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Передісторія: 

  • Олексій Вадатурський був головою правління компанії Нібулон - українського зернового гіганта. Він загинув під час російських бомбардувань Миколаєва у ніч із суботи на неділю 31 липня. 
  • Офіс генпрокурора не виключає, що загибель українського бізнесмена Олексія Вадатурського від російського снаряду могла бути цілеспрямованим вбивством – такою є одна з версій слідства.

Теми: війна
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