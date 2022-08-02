Кім припустив, що Вадатурський загинув випадково

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім заявив, що бізнесмен Олексій Вадатурський міг загинути випадково, адже на місці його будинку, куди прилетів російський снаряд, раніше знаходилася військова частина.

Джерело: Кім на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 2 серпня

Пряма мова: "Що стосується обстрілу будинку Героя України Вадатурського поки коментувати зарано, бо йде слідство. Моя думка, потрапляння у його будинок було здійснено ракетою С-300, вона не досить точна. На наступний день поруч прилетіло ще декілька ракет. Думаю, це відбувалося тому, що раніше тут була військова частина".

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Передісторія: