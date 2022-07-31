Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Герой України та бізнесмен Вадатурський загинув під час обстрілу росіян

Роман Кравець, Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 10:39
фото компанії "нібулон"

Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Джерело: співрозмовник "Української правди", близький до Миколаївської ОВА, очільник області Віталій Кім

Деталі: УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.

Дослівно: "Це правда.

Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли".

Оновлено: Пізніше цю інформацію підтвердив глава ОВА.

Пряма мова Кіма: "Сьогодні наше місто втратило свого Героя

ВІДЕО ДНЯ

Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.

Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний".

Читайте також: Реве та стогне, або Як відроджують річкові перевезення по Дніпру

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Миколаївобстрілбізнес
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

доповнено, фотоРосіяни атакували Одещину двома ракетами

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

ВМС про "удар БПЛА по Севастополю": окупанти так бояться ЗСУ, що вправляються у вигадках

Усі новини...
Миколаїв
Під Миколаєвом після обстрілів вирує велика лісова пожежа
Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів
Житель Миколаєва зливав дані про ЗСУ окупантам – СБУ
Останні новини
21:08
Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці
20:31
Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту
20:24
Чеські пожежники повернули пожертву від антиукраїнського політика
20:12
доповнено, фотоРосіяни атакували Одещину двома ракетами
19:35
Німецький міністр закликав заборонити виробництво електроенергії з використанням газу
19:18
На Сумщині окупанти знищили десяток могил, пошкодили будинки
19:02
В партії президента Сербії заговорили про "денацифікацію Балкан"
18:53
На Закарпатті хочуть відновити роботу аеропорту "Ужгород"
18:43
Європейські виробники стурбовані своїми перспективами через "газову кризу"
18:34
Окупанти перекидають сили на Запорізький напрямок – зведення Генштабу
Усі новини...