Герой України та бізнесмен Вадатурський загинув під час обстрілу росіян

Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Джерело: співрозмовник "Української правди", близький до Миколаївської ОВА, очільник області Віталій Кім

Деталі: УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.

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Дослівно: "Це правда.

Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли".

Оновлено: Пізніше цю інформацію підтвердив глава ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Кіма: "Сьогодні наше місто втратило свого Героя

Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.

Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний".

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