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В Україні ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності" – джерело

Роман Петренко, Валентина РоманенкоВівторок, 2 серпня 2022, 13:33
порошенко, фото getty images

Служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.

Джерело: СБУ, ОГП, Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про політсилу п’ятого президента Петра Порошенка "Європейську солідарність".

(Пізніше пардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко спростувала причетність політсили до ботоферми).

За даними спецслужби, "зловмисники поширювали дезінформацію", критикуючи владу.

Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх "операцій" СБвці назвали поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

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Правоохоронці нарахували, що для "розгону деструктивного контенту" ділки адміністрували понад мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

 

Під час спецоперації викрили керівника злочинної групи – це громадянин РФ, який проживав у Києві та позиціював себе як "політичний експерт".

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Встановлено, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

Силовики додають, що для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Під час обшуків вилучили техніку, 5 тисяч сім-карт, 200 проксі-серверів для підміни IP-адрес.

 

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Теми: СБУПорошенкоЗеленський
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