В Україні ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності" – джерело

Служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.

Джерело: СБУ, ОГП, Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про політсилу п’ятого президента Петра Порошенка "Європейську солідарність".

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(Пізніше нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заперечила причетність політсили до ботоферми).

За даними спецслужби, "зловмисники поширювали дезінформацію", критикуючи владу.

Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

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Серед останніх "операцій" СБвці назвали поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Правоохоронці нарахували, що для "розгону деструктивного контенту" ділки адміністрували понад мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

Під час спецоперації викрили керівника злочинної групи – це громадянин РФ, який проживав у Києві та позиціював себе як "політичний експерт".

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Встановлено, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

Силовики додають, що для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Під час обшуків вилучили техніку, 5 тисяч сім-карт, 200 проксі-серверів для підміни IP-адрес.