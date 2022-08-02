Росіяни вирішили провести "антифашистський конгрес"

Міністерство оборони РФ планує провести в серпні перший так званий "Міжнародний антифашистський конгрес", щоб "об’єднати зусилля у боротьбі з неонацизмом".

Джерело: російське медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Пряма мова Шойгу: "В умовах сучасної військово-політичної обстановки особливої актуальності набуває консолідація зусиль міжнародного співтовариства у боротьбі з неонацизмом. У зв'язку із цим міністерство оборони ухвалило рішення провести перший міжнародний антифашистський конгрес. До участі в ньому запрошено представників 74 дружніх країн".

Деталі: Захід відбудеться у рамках форуму "Армія-2022" з 15 по 21 серпня. Представники країни-агресора вважають, що конгрес має "об'єднати зусилля міжнародного співтовариства у боротьбі з ідеологією нацизму, неонацизму у будь-яких формах його прояву в світі".

Нагадаємо: Навесні у Москві оштрафували на 50 тисяч рублів за плакат з написом "Фашизм не пройде".