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У Росії оштрафували за плакат "Фашизм не пройде": ображає збройні сили РФ

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 00:50

Московський суд оштрафував Ганну Кречетову на 50 тисяч рублів через плакат "Фашизм не пройде", який на думку суду "дискредитує збройні сили Росії".

Джерело: "ОВД-Инфо"

Дослівно матеріали справи: "Зміст наочної агітації явно виражений негативним відношенням до збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Крім того, суд вирішив, що фраза "фашизм не пройде" є "публічним закликом перешкоджати використанню ЗС РФ у зазначених цілях, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ".

Через одиночний пікет Тверський районний суд Москви оштрафував Ганну Кречетову на 50 тисяч рублів.

 

Повідомляється, що суддя визнала, що фраза на плакаті "Фашизм не пройде" дискредитує збройні сили Росії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Теми: РосіявійнаУкраїна
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