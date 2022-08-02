Кім: Окупанти на Миколаївщині убили 403 людини, але обов’язкову евакуацію не плануємо

У результаті російських обстрілів Миколаївської області з початку війни загинули 403 людини та ще понад тисяча отримали поранення, але обов'язкову евакуацію мирного населення з регіону поки не планують.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в медіа-центрі "Україна"

Пряма мова Кіма: "Що стосується загалом з початку війни: 1 435 осіб постраждало, 403 з них, на жаль, вбито.

Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб загинуло... Це відносно інших регіонів чи гарячих точок цифра достатньо помірна. Зараз ми не плануємо примусову евакуацію".

Деталі: Голова області додав, що станом на зараз обстрілів Миколаївщини дійсно стало більше, "але ЗСУ і верховний головнокомандувач планують операцію зі звільнення Херсонської області, що призведе до зменшення цих обстрілів".

Кім також зазначив, що станом на 2 серпня відкрито 3 напрямки в’їзду-виїзду (з 4-х наявних – ред.) з міста Миколаєва.

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