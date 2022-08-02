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Кім: Окупанти на Миколаївщині убили 403 людини, але обов’язкову евакуацію не плануємо

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 15:10
Кім: Окупанти на Миколаївщині убили 403 людини, але обов’язкову евакуацію не плануємо
Наслідки російського обстрілу лікарні у Миколаєві 1 серпня. Фото з Telegram мера Миколаєва Олександр Сєнкевича

У результаті російських обстрілів Миколаївської області з початку війни загинули 403 людини та ще понад тисяча отримали поранення, але обов'язкову евакуацію мирного населення з регіону поки не планують.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в медіа-центрі "Україна"

Пряма мова Кіма: "Що стосується загалом з початку війни: 1 435 осіб постраждало, 403 з них, на жаль, вбито.  

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Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб загинуло... Це відносно інших регіонів чи гарячих точок цифра достатньо помірна. Зараз ми не плануємо примусову евакуацію".

Деталі: Голова області додав, що станом на зараз обстрілів Миколаївщини дійсно стало більше, "але ЗСУ і верховний головнокомандувач планують операцію зі звільнення Херсонської області, що призведе до зменшення цих обстрілів".

Кім також зазначив, що станом на 2 серпня відкрито 3 напрямки в’їзду-виїзду (з 4-х наявних – ред.) з міста Миколаєва.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські окупанти щоденно обстрілюють Миколаївщину і обласний центр.
  • 2 серпня у кількох районах Миколаєва вибухи лунали двічі – після першої ночі та близько четвертої ранку.
  • У результаті обстрілів зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі.
  • Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.
  • Одна людина отримала контузію.

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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