Кім: Окупанти на Миколаївщині убили 403 людини, але обов’язкову евакуацію не плануємо
У результаті російських обстрілів Миколаївської області з початку війни загинули 403 людини та ще понад тисяча отримали поранення, але обов'язкову евакуацію мирного населення з регіону поки не планують.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в медіа-центрі "Україна"
Пряма мова Кіма: "Що стосується загалом з початку війни: 1 435 осіб постраждало, 403 з них, на жаль, вбито.
Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб загинуло... Це відносно інших регіонів чи гарячих точок цифра достатньо помірна. Зараз ми не плануємо примусову евакуацію".
Деталі: Голова області додав, що станом на зараз обстрілів Миколаївщини дійсно стало більше, "але ЗСУ і верховний головнокомандувач планують операцію зі звільнення Херсонської області, що призведе до зменшення цих обстрілів".
Кім також зазначив, що станом на 2 серпня відкрито 3 напрямки в’їзду-виїзду (з 4-х наявних – ред.) з міста Миколаєва.
Передісторія:
- Російські окупанти щоденно обстрілюють Миколаївщину і обласний центр.
- 2 серпня у кількох районах Миколаєва вибухи лунали двічі – після першої ночі та близько четвертої ранку.
- У результаті обстрілів зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі.
- Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.
- Одна людина отримала контузію.