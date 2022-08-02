У Миколаєві знову вибухи: багато руйнувань, контужена людина
О 4 ранку у кількох районах Миколаєва прогриміли вибухи, одна людина контужена.
Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Twitter
Деталі: Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав відео нічних вибухів у Миколаєві.
#russiaterrorist #russiaterroriststate #russionwarcrimes pic.twitter.com/r76mgZ5kfI— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) August 2, 2022
Сєнкевич уточнив, що окупанти атакували Миколаїв після першої ночі та близько четвертої ранку.
Під обстріли потрапили два райони міста.
У результаті обстрілів зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відео з Telegram Сєнкевича pic.twitter.com/uahZ3hSURM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2022
За попередньою інформацією, по одному з районів росіяни били з РСЗВ "Смерч", по іншому – ракетами типу С-300.
Що передувало:
- 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за останні 5 місяців ворожого удару, виникло багато пожеж.
- У ніч на 1 серпня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву, пошкодивши травмпункт однієї з лікарень та приватні будинки.