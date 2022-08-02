У Миколаєві знову вибухи: багато руйнувань, контужена людина

О 4 ранку у кількох районах Миколаєва прогриміли вибухи, одна людина контужена.

Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Twitter

Деталі: Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав відео нічних вибухів у Миколаєві.

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Сєнкевич уточнив, що окупанти атакували Миколаїв після першої ночі та близько четвертої ранку.

Під обстріли потрапили два райони міста.

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У результаті обстрілів зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відео з Telegram Сєнкевича pic.twitter.com/uahZ3hSURM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2022



За попередньою інформацією, по одному з районів росіяни били з РСЗВ "Смерч", по іншому – ракетами типу С-300.

Що передувало: