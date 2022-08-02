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У Миколаєві знову вибухи: багато руйнувань, контужена людина

Анастасія Калатур, Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 11:00
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Скриншот з відео Сєнкевича

О 4 ранку у кількох районах Миколаєва прогриміли  вибухи, одна людина контужена.

Джереломіський голова Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Twitter 

Деталі: Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав відео нічних вибухів у Миколаєві. 

Сєнкевич уточнив, що окупанти атакували Миколаїв після першої ночі та близько четвертої ранку.

Під обстріли потрапили два райони міста.

У результаті обстрілів зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

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За попередньою інформацією, по одному з районів росіяни били з РСЗВ "Смерч", по іншому – ракетами типу С-300.

Що передувало:

  • 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за останні 5 місяців ворожого удару, виникло багато пожеж.
  • У ніч на 1 серпня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву, пошкодивши травмпункт однієї з лікарень та приватні будинки. 

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Теми: Миколаїввійна
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