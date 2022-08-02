Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сайт Flightradar24 перестав працювати під час польоту Пелосі у бік Тайваню

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:06
Сайт Flightradar24 перестав працювати під час польоту Пелосі у бік Тайваню
Скрін з сайту Flightradar24, УНН

На тлі інтересу до польоту спікера Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань тимчасово перестав працювати веб-сервіс Flightradar24, що дозволяє відстежувати напрямок літака.

Джерело: Flightradar24 у Twitter та російське медуза "Медуза"

Деталі: Сайт перестав працювати близько 14:00. У пресслужбі повідомили, що в цей момент за бортом, який прямував до Тайбею, стежили понад 300 тисяч користувачів. Веб-сервіс відновив роботу протягом години.

Реклама:

Власники повідомили, що на Flightradar24 проводиться масована хакерська атака.

Передісторія: 

  • Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі на Тайвань. Спікерка Палати представників США все ж вирушила в турне Азією та може відвідати Тайвань попри погрози Китаю.
  • Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до опівдня 4 серпня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: