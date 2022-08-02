Сайт Flightradar24 перестав працювати під час польоту Пелосі у бік Тайваню

На тлі інтересу до польоту спікера Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань тимчасово перестав працювати веб-сервіс Flightradar24, що дозволяє відстежувати напрямок літака.

Джерело: Flightradar24 у Twitter та російське медуза "Медуза"

Деталі: Сайт перестав працювати близько 14:00. У пресслужбі повідомили, що в цей момент за бортом, який прямував до Тайбею, стежили понад 300 тисяч користувачів. Веб-сервіс відновив роботу протягом години.

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Власники повідомили, що на Flightradar24 проводиться масована хакерська атака.

Передісторія:

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі на Тайвань. Спікерка Палати представників США все ж вирушила в турне Азією та може відвідати Тайвань попри погрози Китаю.

Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до опівдня 4 серпня.