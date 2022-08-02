Росіяни вранці обстріляли школу-інтернат на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло чоловіка
Вівторок, 2 серпня 2022, 17:01
Вранці 2 серпня російські війська обстріляли школу-інтернат у Миколаївці Донецької області.
Джерело: Донбас.Реалии, МВС у Telegram
Деталі: Миколаївка, де обстріляли школу-інтернат, розташована поблизу Слов'янська.
Реклама:
Видання вказує, що за попередньою інформацією, під завалами є одна людина.
За даними МВС, пізніше стало відомо, що з-під завалів було вилучено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється.
Що цому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.
- Згідно звіту Донецької ОВА, вночі і вранці були потужні обстріли Миколаївської громади.