Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вранці обстріляли школу-інтернат на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло чоловіка

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 17:01
Фото: Донбасс.Реалии

Вранці 2 серпня російські війська обстріляли школу-інтернат у Миколаївці Донецької області.

Джерело: Донбас.РеалииМВС у Telegram 

Деталі: Миколаївка, де обстріляли школу-інтернат, розташована поблизу Слов'янська.

Видання вказує, що за попередньою інформацією, під завалами є одна людина.

За даними МВС, пізніше стало відомо, що з-під завалів було вилучено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється.

Що цому передувало:

  • У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.
  • Згідно звіту Донецької ОВА, вночі і вранці були потужні обстріли Миколаївської громади.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донбасобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

відео, фотоЛітак Пелосі приземлився на Тайвані

Усі новини...
Донбас
Удари по Антонівському мосту та підготовка до контрнаступу на Херсонщині – головне про війну за тиждень
Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас – оцінка Заходу
Росіяни поливали вогнем Харківську, Луганську й Донецьку області – зведення ОВА 
Останні новини
02:50
Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях – Білий дім
01:51
Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці
01:18
Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну
00:58
По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв
00:31
Списки загиблих в Оленівці частково підтверджуються – екскомандир полку "Азов"
23:53
Батько строковика з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: минуло 110 днів
23:45
За майже три тижні турбіна "Північного потоку" так і не змогла дістатися Росії
23:31
Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі
23:24
оновленоУ Миколаєві лунають вибухи
23:17
У Німеччині побилися два далекобійники з Білорусі та України, судитимуть обох
Усі новини...