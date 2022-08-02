Росіяни вранці обстріляли школу-інтернат на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло чоловіка

Вранці 2 серпня російські війська обстріляли школу-інтернат у Миколаївці Донецької області.

Джерело: Донбас.Реалии, МВС у Telegram

Деталі: Миколаївка, де обстріляли школу-інтернат, розташована поблизу Слов'янська.

Видання вказує, що за попередньою інформацією, під завалами є одна людина.

За даними МВС, пізніше стало відомо, що з-під завалів було вилучено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється.

Що цому передувало:

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.

Згідно звіту Донецької ОВА, вночі і вранці були потужні обстріли Миколаївської громади.