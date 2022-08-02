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На Львівщині пролунали вибухи – ОВА

Альона Мазуренко Вівторок, 2 серпня 2022, 19:22
На Львівщині пролунали вибухи – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє про вибухи у Червоноградському районі.

Джерело: Козицький у Telegram

Дослівно: "Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару.

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Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом".

Деталі: Крім того, глава Вінницької ОВА повідомляв про збиття 2 ворожих ракет над територією області.

Ще 4 ракети збили над Миколаївщиною. Загалом українські захисники збили 7 із 8 ракет Х-101 (Х-555), які випустили ввечері 2 серпня окупанти.

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Згодом, стало відомо, що росіяни уразили зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.

Теми: Львівщинавибух
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