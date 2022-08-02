Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО
Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Пряма мова: "2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.
На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються".
Що передувало: У вівторок серпня майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.