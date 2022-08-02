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Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

Валентина РоманенкоВівторок, 2 серпня 2022, 19:48

Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються".

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Що передувало: У вівторок  серпня майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.

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Теми: війнаЛьвівщина
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