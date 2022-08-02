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Влада Львівщини: в результаті обстрілу було 2 вибухи у військовій частині

Олександр ШумілінВівторок, 2 серпня 2022, 21:18
Фото ілюстративне

У Львівській Обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті ракетного обстрілу з боку Росії було влучання у військову частину в Червоноградському районі.

Джерело: повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького

Пряма мова: "На жаль, влучання, Червоноградський район, військова частина. Два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами ППО.   

Деталі: Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

Також там повідомили, що одна ракета влучила на Львівщині у зенітно-ракетний комплекс.

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Теми: Львіввійнаобстріл
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