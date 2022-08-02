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Зеленський: У РФ досі перевага у живій силі і артилерії, але ми робимо все можливе

Вівторок, 2 серпня 2022, 22:07
Зеленський: У РФ досі перевага у живій силі і артилерії, але ми робимо все можливе
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки ще не може зламати перевагу російської армії у артилерії і живій силі, проте робиться усе "можливе і неможливе", щоб отримати зброю, яка дозволить це зробити.

Джерело: Звернення Зеленського

Пряма мова: "Принципову відповідь на усі свої злочини окупанти отримують на полі бою. В цьому контексті хочу сьогодні подякувати президенту США Джо Байдену і усьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки України.

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Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом слова справедливість. І українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижнево відчували усе більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

Так, дійсно ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі: Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло…

Але щодня наші дипломати і усі інші представники нашої держави роблять усе можливе і неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду".   

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Що цьому передувало: 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню "HIMARS".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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