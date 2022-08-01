В Україну прибули додаткові HIMARS від США – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та громадянам США за зміцнення української армії. Ми довели, що ми вмілі оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій".

Передісторія:

Раніше Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть додаткові системи HIMARS, які "українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою".

У понеділок в Україну також прибули німецькі далекобійні РСЗО MARS II.