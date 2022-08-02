Майже 70% росіян ніколи не покидали меж своєї країни

Російські соціологи повідомили, що за результатами їхнього опитування, 69% росіян ніколи не були за межами своєї країни.

Джерело: російське прокремлівське видання "РІА Новини"

Дослівно: "За межами Росії ніколи не були 69% росіян, ніколи не виїжджали до інших регіонів 30%, з'ясував Фонд громадської думки".

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Деталі: 62% росіян заявили, що у них залишилися "хороші" враження про поїздку по території РФ.

При цьому 33% опитаних заявили, що хотіли б з'їздити в подорож на Байкал, 28% - до окупованого Криму, 27% - до Санкт-Петербурга, 25% - до Сочі та Краснодарського краю, 24% - до Алтайу, 18% - до Карелії, 14% - Камчатку та Північний Кавказ.

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