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Шойгу звинуватив країни ЄС у нацизмі за ідею заборонити в'їзд росіянам

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 19:52
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики.

Джерело: Шойгу на засіданні так званого "Першого міжнародного антифашистського конгресу" в підмосковному парку "Патріот", повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова: "Сьогодні ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли з високих європейських трибун активно просувається русофобська ідея заборонити всім російським громадянам в'їзд до країн Євросоюзу".

Деталі: За словами російського міністра, окремі країни, зокрема, прибалтійські, все частіше ігнорують "фундаментальні принципи світопорядку, правові та політичні оцінки Нюрнберзького трибуналу".

"В Естонії та Латвії стали традиційними марші легіонерів СС, військовим злочинцям встановлюються пам'ятники та обеліски. На вулицях міст Литви відкрито звучать нацистські гасла та заклики", - стверджує Шойгу.

Дійство під назвою "Перший Міжнародний антифашистський конгрес" росіяни проводять у рамках форуму "Армія-2022".

Як зазначили у відомстві, він "покликаний стати платформою для відстоювання історичної правди про вирішальний внесок СРСР у розгром фашизму в роки Другої світової війни, а також для протидії поширенню нацистської ідеології".

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Теми: РосіяЄСвізи
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