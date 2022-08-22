Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 07:05
ФОТО: GETTY

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурм в районі Благодатного і досягли часткового успіху.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.

На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурм у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку були артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів   зусилля зосереджує на тому, аби блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та уражати військові об’єкти і елементи  інфраструктури в глибині території України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США готують передачу Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600

фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї

США проти загальної заборони на видачу віз росіянам

відеоУ небо одночасно підняли Армію дронів з 500 БПЛА

фото, відеоЖінка, яку в РФ підозрюють у вбивстві Дугіної, не має стосунку до "Азова"

Усі новини...
війна
Українські повітряники збили "Алігатора" та безпілотники окупантів
Терорист має бути покараний, а заарештовані активи РФ передані Україні!
Командувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого
Останні новини
21:57
У ДСНС пояснили, якими мають бути сигнали про небезпеку
21:56
Податкова реформа "10-10-10": скільки може втратити бюджет
21:55
Біолабораторії та чорні трансплантологи: у МОЗ спростували медичні міфи Росії
21:54
Міністр оборони Нідерландів вважає серйозною загрозу використання Росією ядерної зброї
21:41
США готують передачу Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600
21:33
відеоССО показали, як підривають мости на Донеччині, щоб гальмувати росіян
21:19
У Держспецзвʼязку попередили про ризик російських кібератак до Дня Незалежности
21:04
Путін нагородив Дугіну орденом "за мужність"
20:59
Загроза рецесії: світові ринки падають в очікуванні рішення Федрезерву
20:49
фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро
Усі новини...