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Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 07:05
Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного
ФОТО: GETTY

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурм в районі Благодатного і досягли часткового успіху.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

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На Бахмутському напрямку ворог стріляв із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурм у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку були артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів   зусилля зосереджує на тому, аби блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та уражати військові об’єкти і елементи  інфраструктури в глибині території України.

Теми: війнаРосіяГенштаб
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