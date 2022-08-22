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Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 13:35

Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв’язку для потреб об’єктів критичної інфраструктури.

"Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч "Старлінків". Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок", – написав Федоров.

Інших деталей наразі не наводять. 

Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 млрд євро.

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в відеоінтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

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Теми: Польщатехнології
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