Польща передала Україні 5 тисяч антен Starlink

Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

З його слів, термінали будуть використані у тому числі для підвищення надійності зв’язку для потреб об’єктів критичної інфраструктури.

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"Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч "Старлінків". Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок", – написав Федоров.

Інших деталей наразі не наводять.

Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 млрд євро.

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