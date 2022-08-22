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ЄС готує місію для тренування українських військових – Боррель

Понеділок, 22 серпня 2022, 17:23

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph, про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

"Видається розумним, що війна, яка триває нині і буде тривати, вимагає зусиль не лише в контексті постачання озброєння. Саме це зараз обговорюється між державами-членами й буде обговорюватися на політичному рівні наступного тижня", – зазначив він.

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Боррель уточнив, що подробиці тренувальної місії ЄС будуть розглянуті після зустрічі в Празі, яка починається в понеділок. За його словами, така місія буде дислокуватися не безпосередньо в Україні, а в сусідній країні.

"Звісно, це буде велика місія, я так вважаю. Будь-яка місія має відповідати рівню конфлікту", – зазначив топдипломат ЄС, нагадавши, що деякі держави вже допомагають українським військовим у підготовці.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

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Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.

Теми: Європаармія
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