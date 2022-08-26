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Кадиров отримав статус підозрюваного в Україні

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 15:10
Кадиров отримав статус підозрюваного в Україні
Рамзан Кадиров, Getty Images

Слідчі СБУ оголосили Рамзану Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Джерело: СБУ на своєму сайті

Деталі: Йдеться про такі статті ККУ:

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  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

За цими статтями Кадирова можуть посадити на строк від 10 років до довічного.

Також підозру отримали два поплічники Кадирова – Данііл Мартинов, заступник начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, та Хусейн Межидов – командир тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ Національної гвардії РФ.

Задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

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Мартинов у минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того як той відмовився від охорони ФСБ.

Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:

  • було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих;
  • підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку.

Обидва "військові чиновники" звинувачуються в:

  • утримуванні цивільних;
  • порушенні правил поводження з цивільним населенням;
  • використанні їх як "живого щита";
  • а Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Мартинов і Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Теми: КадировСБУкриміналвійна
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