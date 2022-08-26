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Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 22:25
Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України
Володимир Зеленський, фото ОП

Останніми днями ЗСУ роблять усе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини про знищення баз окупантів і їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються.

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І чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, Служба безпеки, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь".

Деталі: Зеленський підкреслив, що ЗСУ і весь народ щоденно доводять російським окупантам, що у них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі.

"Настане день, коли окупанти це визнають, або їх просто не залишиться" ,- переконаний він.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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