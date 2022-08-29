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Засідання у форматі "Рамштайн" пройде в Німеччині у вересні

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 15:43

Наступна зустріч створеної західними країнами групи з координації військової допомоги Києву, у так званому форматі "Рамштайн", відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

Про це повідомило командування ВПС США у Європі та Африці, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 8 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що Остін запросив міністрів оборони і високопосадовців з усього світу для обговорення війни в Україні і різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Від початку утворення контактної групи пройшли вже декілька зустрічей, на яких партнери України оголосили про виділення оборонної допомоги. На авіабазі Рамштайн засідання відбудеться вдруге.

17 серпня Ллойд Остін у повідомив, що обговорив у телефонній розмові з міністром оборони України Резніковим підтримку США для України та планування наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Теми: НімеччинаУкраїнаРамштайнвійна
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