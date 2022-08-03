Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

ілюстративне фото одного з вибухів у чорнобаївці, кОСТЯНТИН РИЖЕНКО У TELEGRAM

Ракетно-артилерійські підрозділи української армії вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області".

Деталі: По рубежу Сухий Ставок – Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. З втратами відійшов.

Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по українських позиціях.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

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Також протягом дня вчергове атаковано Миколаїв. 2 реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" влучили в передмістя. Жертв та руйнувань немає.

У Баштанському районі силами зенітно-ракетного підрозділу збито три крилатих ракети Х-101.

Українською авіацією нанесено три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано вогневого удару по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, 2 танки Т-72, гаубиця "Мста-Б", ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", – ідеться в повідомленні.

Крім того, Ок "Південь" зазначає: "На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування".

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них 2 носії 16 "Калібрів" і 3 ВДК.

Нагадаємо: ЗСУ наприкінці липня знищили в Чорнобаївці та Білогірці звичайний і польовий склад боєприпасів.