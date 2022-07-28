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ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці

Анастасія КалатурЧетвер, 28 липня 2022, 02:25

ЗСУ знищили в Чорнобаївці та Білогірці звичайний і польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі:  Крім того, ліквідовані 66 росіян, три танки Т-72, три  гусеничні мінні загороджувачі, дві  гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", три одиниці автотехніки.  Також на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА типу "Форпост".

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Як повідомляється, наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще два  навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Зазначається, що загалом ракетно-артилерійські підрозділи за день виконали 271 вогневе завдання.

Нагадаємо: У ніч на 27 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.

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Теми: війнаРосія
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