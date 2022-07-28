ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці

ЗСУ знищили в Чорнобаївці та Білогірці звичайний і польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, ліквідовані 66 росіян, три танки Т-72, три гусеничні мінні загороджувачі, дві гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", три одиниці автотехніки. Також на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА типу "Форпост".

Як повідомляється, наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Зазначається, що загалом ракетно-артилерійські підрозділи за день виконали 271 вогневе завдання.

Нагадаємо: У ніч на 27 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.