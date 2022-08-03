Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет

Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет".

Деталі: Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.

Що передувало: Увечері 2 серпня очевидці повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи.