Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет
Середа, 3 серпня 2022, 06:17
Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова: "Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет".
Реклама:
Деталі: Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.
Що передувало: Увечері 2 серпня очевидці повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи.