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Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет

Ольга Глущенко Середа, 3 серпня 2022, 06:17
Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет
ілюстративне фото обстрілів Миколаєва, telegram Сєнкевича

Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет".

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Деталі: Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.

Що передувало: Увечері 2 серпня очевидці повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи.

Теми: Миколаїввибухвійна
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