Росіяни випустили ракети по Харкову з Бєлгорода – голова ОВА
Середа, 3 серпня 2022, 08:58
Російські окупанти вдарили по Харкову вночі 3 серпня з території російського міста Бєлгород.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністарції Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо – із ЗРК С-300".
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Деталі: За його словами, одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі і пошкодила будівлю. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.
Передісторія:
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- Вночі 3 серпня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час повітряної тривоги в Харкові пролунали два потужні вибухи.