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Росіяни випустили ракети по Харкову з Бєлгорода – голова ОВА

Ірина БалачукСереда, 3 серпня 2022, 08:58
Росіяни випустили ракети по Харкову з Бєлгорода – голова ОВА
Скриншот з google.maps

Російські окупанти вдарили по Харкову вночі 3 серпня з території російського міста Бєлгород.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністарції Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо – із ЗРК С-300".

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Деталі: За його словами, одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі і пошкодила будівлю. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.

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Теми: ХарківвійнаРосія
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