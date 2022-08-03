Перша область в Україні вирішила зупиняти громадський транспорт під час тривоги

Вінницька ОДА повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога" змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів.

Джерело: Вінницька ОДА, ДСНС в коментарі "Українській правді"

Деталі: Вінницька ОДА пише, ніби "ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги".

ДСНС у коментарі УП повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.

Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний:

Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги). Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал. Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію. Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що з 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

За даними кореспондентів УП, 2 серпня це правило не діяло у маршрутках.