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Перша область в Україні вирішила зупиняти громадський транспорт під час тривоги

Роман ПетренкоСереда, 3 серпня 2022, 10:51
фото: ОВА

Вінницька ОДА повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога" змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів.

Джерело: Вінницька ОДА, ДСНС в коментарі "Українській правді"

Деталі: Вінницька ОДА пише, ніби "ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги".

ДСНС у коментарі УП повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.

Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний:

  1. Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).
  2. Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.
  3. Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.
  4. Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
  5. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що з 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

За даними кореспондентів УП, 2 серпня це правило не діяло у маршрутках.

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Теми: Вінницька областьДСНСповітряна тривогатранспорт
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