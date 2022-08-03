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Не задекларував майно майже на 88 млн грн: в суд пішла справа проти нардепа Шахова

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 11:13
ФОТО З FACEBOOK ШАХОВА

НАБУ і САП направили в суд справу діючого народного депутата щодо недекларування майна на суму 87,6 млн грн, прізвище не називається, але за даними ЦПК мова йде про Сергія Шахова.

Джерело: пресслужба НАБУ, ЦПК

Дослівно: "Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей".

Деталі: В переліку майна 13 квартир в центрі Києва; 8 паркомісць; 2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів; 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області; 2 автівки тощо.

В НАБУ додають, що це перша підозра народному обранцю за статтею щодо декларування недостовірної інформації. У 2020 році КСУ визнав неконституційною цю статтю. У результаті було закрито кримінальні провадження, в рамках яких розслідувались факти недостовірного декларування.

Що було раніше: 22 листопада минулого року Шахову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Підозру підписала тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Теми: деклараціїНАБУВерховна Рада
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