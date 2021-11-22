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13 квартир у Києві, будинки, дача: Шахова підозрюють у недекларуванні 60 млн – джерела

Понеділок, 22 листопада 2021, 19:50
ФОТО з FACEBOOK ШАХОВА

22 листопада народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 60 мільйонів, серед майна – 13 квартир у центрі Києва. Підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Джерело: НАБУ, співрозрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про нардепа й члена групи "Довіра" Сергія Шахова.

Це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується.

Йдеться про цивільну дружину Шахова Інну Журбу.

За матеріалами слідства, Шахов не задекларував: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн.

Нагадаємо: Раніше НАЗК повідомляло, що він не задекларував майна на 15,4 мільйонів гривень.

Теми: Верховна Рададекларації


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