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В Україну прибули перші дрони-розвідники Fly Eye

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 12:11
В Україну прибули перші дрони-розвідники Fly Eye
Фото: Держспецзв’язку

В Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, які вже сьогодні вирушать на передову.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

 

Пряма мова Федорова: "Ці "пташки" вже сьогодні відправляться на передову".

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Дослівно: "Усього на "Армію дронів" зібрали більше 751 млн гривень через платформу United24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate".

 

Довідково: Fly Eye - це високотехнологічні безпілотники, які допомагають відстежувати дії ворога та змінювати воєнні стратегії.

 

Дрони Fly Eye розвивають швидкість до 160 кілометрів на годину. Їх можна запускати з руки. Вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем, що дає можливість ефективно визначати цілі.

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Що було раніше: На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 

Теми: війнаУкраїнаармія
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