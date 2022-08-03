Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну прибули перші дрони-розвідники Fly Eye

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 12:11
Фото: Держспецзв’язку

В Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, які вже сьогодні вирушать на передову.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

 

Пряма мова Федорова: "Ці "пташки" вже сьогодні відправляться на передову".

Дослівно: "Усього на "Армію дронів" зібрали більше 751 млн гривень через платформу United24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate".

 

Довідково: Fly Eye - це високотехнологічні безпілотники, які допомагають відстежувати дії ворога та змінювати воєнні стратегії.

 

Дрони Fly Eye розвивають швидкість до 160 кілометрів на годину. Їх можна запускати з руки. Вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем, що дає можливість ефективно визначати цілі.

 
 

Що було раніше: На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїнаармія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України

відеоОперація "Відплата": Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих і поранених з обох боків

ОК "Південь": Ворог збирає сили, хоче вийти на адмінкордон Херсонської області

Помстились за візит Пелосі: Китай заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню

Усі новини...
війна
Затримали "професора": СБУ викрила мережу російських агентів
Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем Криворізький район, загинула жінка
ОК "Південь": Ворог збирає сили, хоче вийти на адмінкордон Херсонської області
Останні новини
23:07
Економічні новини 3 серпня: помилкові виплати у єПідтримці, Китай блокує імпорт з Тайваню
22:59
Зеленський відреагував на рішення щодо "Азову": Росія – номер один серед терористів
22:40
Посилення армії дронів і звільнення сіл на Херсонщині. Головне за 161 день війни
22:39
Як рідним загиблих військових отримати 15 млн компенсації від держави – пояснює юрист
22:37
Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України
22:36
Уряд Іспанії схвалив допомогу українським біженцям
22:22
У Туреччині сподіваються, що "зернова угода" наблизить завершення війни
22:20
Міністр оборони Молдови вважає, що РФ не планує вторгнення в його країну
22:14
Зеленський підписав закон для проведення термомодернізації
22:11
Кулеба: усі заяви РФ щодо готовності до переговорів – "димова завіса"
Усі новини...