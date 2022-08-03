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Хотів "керувати" від Росії у разі окупації: СБУ затримала помічника нардепа

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСереда, 3 серпня 2022, 12:10
Хотів керувати від Росії у разі окупації: СБУ затримала помічника нардепа
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СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкаської області.

Джерело: СБУ, співрозмовник "УП" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела, йдеться про помічника народного депутата від колишньої "Опозиційної платформи – За життя" Василя Німченка – Олександра Замирайла.

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Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником нардепа. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Зокрема, помічник Німченка стверджував, що війна, розв’язана РФ в Україні – це громадянський конфлікт, заперечував нанесення авіаударів РФ по мирних містах та вчинення злочинів військовими РФ, поширював фейки, що до них причетні ЗСУ, а також обурювався обміном військовополонених.

Пізніше Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його впіймали напередодні виїзду.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Замирайло відомий тим, що свого часу відмовлявся виступати на сесії міськради українською, тож його виступи перекладав секретар міськради.

 

Теми: СБУОПЗЖдержзрадавійна
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