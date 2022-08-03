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У Бундестазі не вірять в бажання Путіна вести переговори з Україною

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 12:55

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала заяви ексканцлера Герхарда Шредера про нібито відкритість президента РФ Владіміра Путіна до переговорів з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Якщо він каже, що Путін хоче врегулювання, то я можу сказати вам сьогодні, як це врегулювання має виглядати в його очах: Путін хоче східну Україну", - сказала Штрак-Ціммерманн.

"Я більш серйозно прислухаюся до того, що говорить пан Лавров, ніж до того, що говорить колишній канцлер" - додала вона.

Голова комітету Бундестагу при цьому мала на увазі заяву Лаврова, в якій той стверджував, що метою Росії є зміна режиму в Києві.

Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

Шредер зустрічався з Путіним минулого тижня у Москві.

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"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо поставок зерна. Наразі це дуже корисно. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню", - сказав ексканцлер.

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Теми: ПутінУкраїнапереговориНімеччина
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