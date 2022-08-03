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Окупанти в Маріуполі руйнують меморіал захисникам: хочуть поставити Невського на коні

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 12:58
Окупанти в Маріуполі руйнують меморіал захисникам: хочуть поставити Невського на коні
Меморіал захисникам, фото: Маріупольська міськрада

В Маріуполі окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців - захисників України, натомість хочуть встановити пам’ятник персонажу російської історії Олександру Невському на коні.

Джерело: Маріупольска міськрада у Telegram

Дослівно: "Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого відношення до Маріуполя немає".

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Деталі: Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті. Його виготовили з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз.

Що було раніше: На початку серпня видання "Медуза" повідомило, що в адміністрації президента РФ підготували методички для провладних ЗМІ та політиків, де рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

Теми: МаріупольокупаціяУкраїнаРосія
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