Українські морпіхи влаштували засідку: знищили 15 росіян та взяли полонених

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили техніку та живу силу ворога, а також взяли в полон трьох людей.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України у Telegram

Дослівно: "На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 чоловік живої сили та взяли 3 полонених".

Деталі: У ВМС додали, що на Херсонському напрямку артилерія також підбила ворожий танк, а бійці взяли двох полонених. Крім того, артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Інформації про втрати поки немає.

За інформацією ВМС, майже усі полонені мобілізовані примусово з окупованої частини Донеччини.

Нагадаємо: 31 липня українські морпіхи захопили в полон російського офіцера і ще 10 окупантів.