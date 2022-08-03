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Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вдарили з С-300, влучили у кінну школу

Роман ПетренкоСереда, 3 серпня 2022, 13:34
Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вдарили з С-300, влучили у кінну школу
обстріл миколаєва 3 серпня, усі фото з сайту никвести

Під час обстрілу Миколаєва вранці 3 серпня росіяни зруйнували супермаркет та двічі влучили на територію кінно-спортивної школи.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сенкевич, глава ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сенкевича: "Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів.

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Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали".

 

Деталі: За попередніми даними, по Миколаєву били системами С-300.

Кім тим часом пожартував, що росіяни вдарили по конюшнях, бо думають, що Україна могла розташувати там військових. За іншою версією – росіяни "дізналися" про кінний загін бандерівців.

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Пряма мова Кіма: "Я зрозумів. Орки думають, що в нас тут кінний загін бандерівців готують".

 

Передісторія: Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.

Теми: МиколаївобстрілРосіявійна
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