Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вдарили з С-300, влучили у кінну школу

Під час обстрілу Миколаєва вранці 3 серпня росіяни зруйнували супермаркет та двічі влучили на територію кінно-спортивної школи.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сенкевич, глава ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сенкевича: "Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів.

Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали".

Деталі: За попередніми даними, по Миколаєву били системами С-300.

Кім тим часом пожартував, що росіяни вдарили по конюшнях, бо думають, що Україна могла розташувати там військових. За іншою версією – росіяни "дізналися" про кінний загін бандерівців.

Пряма мова Кіма: "Я зрозумів. Орки думають, що в нас тут кінний загін бандерівців готують".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.