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Тільки за день Росія випустила по Україні крилатих ракет на $100 мільйонів

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 15:06
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Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував Росії майже $100 млн.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у twitter, "Forbes Ukraine"

Пряма мова: Ніколенка: "Путін своєю злочинною війною прирікає Росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?"

Деталі: Як підрахував "Forbes Ukraine", вартість ракети Х-101 становить $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Таким чином росіяни випустили крилатих ракет лише за вчорашній день на $91 млн.

Що передувало: Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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