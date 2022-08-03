Тільки за день Росія випустила по Україні крилатих ракет на $100 мільйонів

Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував Росії майже $100 млн.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у twitter, "Forbes Ukraine"

Пряма мова: Ніколенка: "Путін своєю злочинною війною прирікає Росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?"

Деталі: Як підрахував "Forbes Ukraine", вартість ракети Х-101 становить $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Таким чином росіяни випустили крилатих ракет лише за вчорашній день на $91 млн.

Що передувало: Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.