ОК "Південь": Ворог збирає сили, хоче вийти на адмінкордон Херсонської області

На півдні України російські війська накопичують сили і планують дії для виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Джерело: повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, має на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини".

Що цьому передувало: 2 серпня тимчасовий очільник ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що українські війська звільнили від російської окупації вже 53 населені пункти на Херсонщині.