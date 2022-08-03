Кулеба: усі заяви РФ щодо готовності до переговорів – "димова завіса"
Середа, 3 серпня 2022, 22:11
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів - це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну.
Джерело: Кулеба в Twitter
Пряма мова: "Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів.
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Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини.
Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса".
Передісторія:
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- 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
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