Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: усі заяви РФ щодо готовності до переговорів – "димова завіса"

Альона Мазуренко Середа, 3 серпня 2022, 22:11
Кулеба: усі заяви РФ щодо готовності до переговорів – димова завіса
ФОТО: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів - це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну. 

Джерело: Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів.

Реклама:

Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини.

Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
  • Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

Теми: Кулеба ДмитропереговориРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: