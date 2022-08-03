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Кулеба: усі заяви РФ щодо готовності до переговорів – "димова завіса"

Мазуренко Альона Середа, 3 серпня 2022, 22:11
ФОТО: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів - це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну. 

Джерело: Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів.

Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини.

Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса".

Передісторія: 

  • 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
  • Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

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Теми: Кулеба ДмитропереговориРосіявійна
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