Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України
Президент Володимир Зеленський вважає, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Вони (Росія - ред.) активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів...
Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей.
Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей".
Деталі: Зеленський закликав українців боротися: "Бити терористів на нашій землі, поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги".
Передісторія:
- 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів - це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну.