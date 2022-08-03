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Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України

Мазуренко Альона Середа, 3 серпня 2022, 22:37
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вони (Росія - ред.) активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів...

Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей.

Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей".

Деталі: Зеленський закликав українців боротися: "Бити терористів на нашій землі, поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
  • Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів - це димова завіса окупантів, які насправді націлені лише на війну.

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Теми: Зеленськийвійнапереговори
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